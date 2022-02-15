На Миколаївщині станом на 15 лютого 2022 року майже 60 тисяч родин отримують субсидії. Протягом 2021 року на субсидії нарахували майже 800 мільйонів гривень. Розмір призначення субсидій індивідуальний, він залежить від розміру житла, кількості зареєстрованих людей, кількості та віку дітей тощо.

Про це в програмі "Сьогодні.Головне" розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксана Єльчієва.

За словами Оксани Єльчієвої, всі, хто ще не отримали субсидію та мають на це право, можуть звернутися до відділів управління соціального захисту населення, ЦНАПів. Також подати заяву можна в електронному форматі на сайті Міністерства соціальної політики.

Аби отримати субсидію, заявнику, який просить її вперше, треба звернутись до соцзахисту із заявою та декларацією.

"Для перерахунку субсидій звертатися нікуди не потрібно, це відбувається автоматично. Якщо людина зробила якесь придбання на суму вище ніж 50 тисяч гривень, у неї з’явилися транспорті засоби, розмір транспортного засобу складає 26 тисяч та більше, то про це необхідно повідомляти протягом 30 днів з моменту здійснення якихось змін", — каже Оксана Єльчієва.

За словами фахівчині, на Миколаївщині щомісяця відбувається верифікація та моніторинг, якщо управління соціального захисту бачить, що придбання людини перевищує суми, визначені законодавством, то людина повертає ці гроші.

"Заборгованість за комунальні послуги може бути у розмірі 680 гривень, тоді субсидія призначається автоматично без жодних дій людини. Якщо людина має борги більше ніж 680 гривень, вона може звернутися до відповідної кампанії надавача послуг та укласти договір реструктуризації", — каже Оксана Єльчієва.

Оксана Єльчієва розповіла, якщо Миколаївська область в лютому перейде в "червону" зону епіднебезпеки, навіть, якщо це буде в останній день, субсидії будуть перераховані з першого лютого.

За словами фахівчині, якщо в грудні людина отримувала субсидію в розмірі 2 250 гривень, то після того, як Миколаївська область вийшла з "червоної" зони, субсидії зменшилися до 2 050 гривень.

"Треба врахувати перебування території в карантинних зонах. Якщо територіальна одиниця перебуває в "червоній" зоні, відповідно субсидія буде збільшена. Вона перераховується, відповідно до цього збільшується розмір субсидій. Враховуючи те, що люди в "червоній" зоні більше перебувають вдома, там вони більше електроенергії споживають, води, газопостачання тощо", — розповідає Оксана Єльчієва.

Зі слів фахівчині, гроші по субсидії приходять однією сумою на розрахунковий рахунок отримувача субсидій або за допомогою Укрпошти. Таким чином людина розуміє, яка сума субсидії їй прийшла та як вона може нею розпоряджатися.

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