У Запоріжжі вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого в Україні — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, встановлений згідно з Указом Президента від 11 лютого 2004 року. Ця дата обрана не випадково, адже 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістані. Щоб вшанувати пам`ять загиблих, у Запоріжжі ветерани Афганістану та інших локальних війн взяли участь у мітингу-реквіємі.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін.

Фото: Суспільне Запоріжжя

18-річним юнаком, військовослужбовцем строкової служи потрапив на війну до Афганістану Геннадій Докашенко. Каже, прослужив там з 1986-го по 1988 рік:

"Батьки мої спочатку не знали, куди мене відправили. Тому що не можна було писати їм про це. Була польова пошта — й все. Заборонено було розголошувати таку інформацію. Це була військова таємниця".

Фото: Суспільне Запоріжжя Геннадій Докашенко

"Знаєте, багато чого запам’яталося. Легше сказати, що не запам’яталося. Коли ходив у наряд, супроводжував колони техніки. Найтяжче, коли люди гинуть. Все це запам’яталося. Хоча важко це згадувати", — каже чоловік.

Ветеран Володимир Овдієнко згадує, його відправили до Афганістану у свій день народження — у 1979 році:

"Дев’ять місяців я в Союзі служив строкову, а потім по тривозі частину кинули до Афганістану. Ми туди йшли одними з перших. Щоранку прокидався й радів, що живий. Чесно кажучи, це справді радість була".

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Овдієнко

У Заводському районі Запоріжжя — 560 ветеранів Афганістану та локальних війн. Загалом, на обліку у міському осередку “Української спілки ветеранів Афганістану” — близько трьох тисяч осіб, включно з членами родин загиблих воїнів, розповів керівник міського об’єднання “Української спілки ветеранів Афганістану” Валентин Зарва:

"У нас є хлопці в організації, котрі пройшли й Афганістан, і АТО. Син загиблого в Афганістані Віктор Хорьковський зараз захищає Україну на сході".

Фото: Суспільне Запоріжжя Валентин Зарва

Присутні на мітингу-реквіємі вшанували пам’ять загиблих в Афганістані та в інших локальних війнах хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам.

Фото: Суспільне Запоріжжя

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