Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації оновив та уточнив інтерактивну карту з адресами укриттів для населення на випадок надзвичайної ситуації. Інформацію з адресами підвалів, бомбосховищ та переходами перевірили та оновили на сайті, повідомляє пресслужба КМДА.

“На початку лютого 2022 року стару карту, на якій деякі дані були застарілими (адже ми вносили їх від початку 2014 року), змінили на цілком нову, перевіривши фонд захисних споруд цивільного захисту міста. Відповідальні представники районних в місті Києві держадміністрацій спільно з представниками Департаменту провели чергову перевірку укриттів для населення в кожному з районів, склали списки з адресним переліком та розмістили їх на сайтах райдержадміністрацій. Спираючись на ці дані, департамент оновив і доповнив інтерактивну карту”, – цитує пресслужба директора департаменту муніципальної безпеки Ткачука.

Скріншот, Суспільне

Серед нового – тепер на карті додано позначки з уточненнями, яка саме споруда подвійного використання знаходиться за адресою: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро, і чи облаштовано на ній пандус.

У КМДА нагадали – фонд захисних споруд цивільного захисту налічує близько 5 тисяч укриттів. У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися, наприклад, для магазину, а під час надзвичайної ситуації орендарі повинні впустити туди усіх охочих громадян.

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