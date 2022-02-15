У міській поліклініці №2 в Чернівцях працює відділення, в якому пацієнтам допомагають нормалізувати стан здоров'я після захворювання на COVID-19. У відділенні є спортивний інвентар та медичне обладнання для проходження процедур.

Про це Суспільному повідомив завідувач відділення Ігор Михальчук.

За його словами, зазвичай люди звертаються з проблемами порушення сну, задишки, слабкості та знесилення, тобто так званим "постковідним синдромом". На заняттях покращують роботу легень та загальний стан організму.

Фото Суспільне Буковина Усі процедури для пацієнта безоплатні

У відділенні є кімната з сіллю, яку привезли із Солотвина. Частинки солі, які вдихає пацієнт, проникають у бронхи. Таким чином покращується дихання, розповідає Михальчук.

У кімнаті потрібно перебувати приблизно 40 хвилин. Також дихання покращують за допомогою лазерної терапії.

Суспільне Буковина Жінка дихає сіллю

Також обладнали кабінет лікувальної фізкультури. Там кілька тренажерів та надувні м’ячі. Завдяки гімнастиці краще працюють м'язи грудної клітини. Окрім вправ, пацієнтів вчать виконувати дихальну гімнастику.

Суспільне Буковина Під час занять за пацієнтами доглядають медики

“Одним з наслідків перенесення коронавірусу є задишка, оскільки уражається легенева тканина. Заняття гімнастикою сприяють відходженню мокротиння, відбувається природний дренаж легень”, — каже лікар.

Відділення працює у будні з 8:00 до 20:00. Приходити на прийоми можна за направленням від сімейного лікаря.

Що відомо

“Постковідний синдром” або “тривалий ковід” може тривати від 5 до 12 тижнів або довше. Характеризується таким проявами як знесилення, тривалий кашель, задишка, втрата смаку та нюху, порушення сну та свідомості, тривожність, депресія, головний біль, суглобовий синдром, випадіння волосся, розлади ендокринної системи тощо.

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