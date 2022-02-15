Херсонець взяв участь у марафоні, який ніхто не хоче бігти

Херсонський історик Артем Петрик взяв участь у безстроковому "Марафоні у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти". Чоловік останні три роки працює у Клайпедському університеті, у Литві. Про участь у "Марафоні", покликаному звернути увагу світового загалу на війну в Україні, він розказав Суспільному.

Артем Петрик пробіг близько 10 кілометрів своїм щоденним маршрутом ранкових пробіжок. Щоб взяти участь в акції, не обов’язково бігти певну дистанцію, розказав він.

"Можна підтримати проєкт, зафільмувавши, скільки разів піднімаєте штангу, наприклад. Кому що простіше: жим лежачи або підйом на біцепс і фотографуєтесь на фоні снаряду спортивного з цим стартовим номером. Я дізнався про проведення марафону від партнера Клайпедського університету, де я працюю. Це - керівник Всеукраїнської громадської організації "Елеос-Україна", відомий громадський діяч, священник православної церкви України Сергій Дмитрієв", - каже Артем Петрик.

В українському селищі Нью-Йорк, розташованому в Донецькій області, у день Нью-йоркського марафону, 7 листопада, минулого року стартував забіг під назвою "Марафон, який ніхто не хоче бігти", говорить Артем Петрик. Ініціатором акції стала "Нова пошта".

"Акція має на меті привернути увагу всього світу до тієї боротьби, яку веде Україна протягом останніх 8 років. Черговий етап війни за Незалежність. Висловити підтримку українській державі в її боротьбі за Незалежність і підтримку українським Збройним Силам. Литва є одна з найпослідовніших, найтвердіших союзників, адже Литва сама пережила жахи окупації", - говорить історик.

Участь у марафоні безплатна. Зареєструватися й отримати номер можна на окремому сайті. Нагорода на згадку ― цифрова медаль за дизайном Юрка Гуцуляка, яку теж можна скачати й роздрукувати. Номер кожного учасника символічний, розказав історик.

"Мій стартовий номер був 44 000. Це 44 000 загиблих і поранених, жертв війни на сході на цей момент. У мене в руках є номер 43 744. Це саме площа територій, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією 2014 року", - каже Артем Петрик.

На сьогодні у "Марафоні у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" взяли участь 55 512 людей, пишуть на офіційному сайті акції.

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