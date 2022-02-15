В Івано-Франківську вшанували загиблих воїнів-афганців

В Івано-Франківську відзначили 33 річницю виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди у парку Воїнів-афганців провели пам'ятне віче.

Фото: Суспільне Карпати 3 500 прикарпатців брали участь у бойових діях в Афганістані

Вшанувати пам'ять загиблих на території Афганістану та інших держав прийшли понад дві сотні людей, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Карпати В Івано-Франківську відзначили 33 річницю виведення військ з Афганістан

Серед них — воїни, сім’ї загиблих та представники влади. Під час віча священники відслужили панахиду, а учасники поставили квіти до монумента Полеглим прикарпатцям в афганській війні.

Фото: Суспільне Карпати У парку Воїнів-афганців провели пам'ятне віче

У коментарі Суспільному голова міської організації "Українська спілка ветеранів Афганістану" Віктор Омелько розповів, що в Івано-Франківську є 898 ветеранів, які воювали на території інших країн.

"Для нас — це день пам’яті за тими, хто не повернувся з афганської війни. В цей день ми віддаємо їм шану, батькам загиблих і складаємо шану тим, хто живе в мирний час", — каже Віктор Омелько.

Фото: Суспільне Карпати

Вшанувати загиблих побратимів прийшов прикарпатець Ярослав Довган. Чоловік служив в Афганістані з 1980 до 1981 року. Він розповідає, на війну поїхав, коли йому було 22.

"Я фактично весь час їздив у колонах. Ми в Союз приїжджали, завантажувалися боєприпасами та возили їх по всіх районах, по всі точках на території Афганістану. Спогади — досить таки неприємні. І обстріли були та все інше. Мене Господь вберіг, але багато людей загинули", — розповідає Ярослав Довган.

Прикарпатець Володимир Гургула пригадує події 1989 року, коли радянські війська виводили з Афганістану.

"Коли ми виходили, залишили все — військові містечка, застави, зброю. Заходила їхня афганська армія, ми їм віддавали все, сідали в автомобілі чи БМП і виїжджали. Залишали військову техніку, навіть ліжко застелене простирадлами, — все залишали", — каже Володимир Гургула.

Що відомо

3 500 прикарпатців брали участь у бойових діях в Афганістані. З тієї війни не повернулися 85 жителів області. Ще один — зник безвісти.

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