У Новомосковському районі зареєстрували випадок сказу. Про це йдеться на сайті управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що сказ виявили в однієї з 48 лисиць, яких у грудні минулого року відстрілювали. Їх направляли на вірусологічні дослідження, аби перевірити ефективність проведення восени 2021 року пероральної вакцинації диких тварин від сказу.

У зв`язку з виявленим випадком сказу на території Хуторо-Губиниських мисливських угідь та прилеглих до них сіл: Хуторо-Губиниха, Дмитрівка, Скотувате, Новоскотувате, Мирне, Мар’янівка, введені карантинні обмеження.

Також затверджений план заходів з ліквідації вогнища сказу лисиці на території угідь та недопущення поширення хвороби на території Новомосковського району.

Ветеринари провели обходи подвір’їв у населених пунктах загрозливої зони, підозрілих на сказ тварин не виявили. Встановлено постійний нагляд за всіма видами тварин.

У загрозливій зоні щеплено 46 собак, 48 котів, 5 голів великої рогатої худоби та 4 голови дрібної рогатої худоби.

Як зазначено у повідомленні, у зоні карантинних обмежень заборонено проводити виставки, вивезення собак, котів і диких тварин за її межі, промисловий та ліцензійний відстріл диких тварин.

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