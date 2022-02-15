В області сформована Дніпропетровська окрема бригада сил тероборони - це новий рід військ ЗСУ, покликаний забезпечити національний спротив можливій зовнішній загрозі. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

У складі Дніпропетровської окремої бригади сил тероборони – 7 батальйонів, що розташовуються у районах. Наступний крок – утворення добровольчих формувань у громадах.

За словами начальниці управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації Ірини Федорчук, місія нових підрозділів ЗСУ – бути напоготові дати відсіч зовнішній агресії.

"У їх складі – кадрові військові-контрактники та резервісти, яких у разі потреби можуть мобілізувати до батальйону відповідного району. На рівні громад створюватимуть добровольчі формування. Вони діятимуть у містах та селах", – зазначила посадовиця.

Щоб приєднатися до Сил територіальної оборони ЗСУ, можна підписати контракт про проходження служби кадровим військовим, або іншу угоду – резервіста. У такому разі людина продовжує вести звичний спосіб життя, проте обов’язково долучається до зборів, навчань та тренувань.

"Разом із набором необхідного резерву розгорнули й роботу в громадах. Добровольчі формування створюватимуть за ініціативи самих мешканців. У його складі має бути щонайменше 5 людей. Кількість таких підрозділів необмежена", – сказала Ірина Федорчук.

Для створення формування або підписання контракту військового чи резервіста необхідно звертатися до військкомату в своєму районі.

Начальниця управління облдержадміністрації розповіла: із добровольцями, які вступили на службу до Сил територіальної оборони, проводитимуть навчання. Це тактична, вогнева, медична підготовка. Посадовиця додала: долучитися до оборони свого рідного міста чи села, держави в цілому може кожен.

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