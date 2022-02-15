Під час війни в Афганістані полтавець Андрій Конотоп був військовим водієм

У 18 років до Афганістану потрапив полтавець Андрій Конотоп. Був військовим водієм. Протягом двох років із території колишнього Радянського Союзу до Афганістану возив вантажі: будматеріали, харчі та боєприпаси. За місяць, говорить, виконували до чотирьох рейсів приблизно по 700 кілометрів кожен. За час служби бував під обстрілами.

Листи до своєї мами 58-річний полтавець Андрій Конотоп писав, коли був на строковій службі в Афганістані. Туди потрапив у грудні 1981-го.

"Це фотографія, коли мене призвали 3 жовтня (1981-го року – ред.). Я йшов на призовний пункт, йшли хлопці, мама, бабуся, тітка моя. Йшли, мене проводжали Каштановою алеєю (на вулиці Соборності у Полтаві – ред.) до військкомату", – розповідає полтавець.

Фото: Суспільне Полтава Фото полтавця у часи війни в Афганістані

Служив чоловік водієм. Возили, зокрема, будматеріали, продукти та боєприпаси. Під час кожного рейсу долали приблизно по 700 кілометрів.

"З частини ми йшли до кордону, кордон ми переходили – це Термез (місто в Узбекистані – ред.). Там завантажувалися, потім назад перетинали кордон і йшли на територію Афганістану. Знову у частину, а з частини знову їхали з Пулі-Хумрі (місто на півночі Афганістану – ред.) до Кундузу (місто на півночі Афганістану – ред.)", – каже Андрій Конотоп.

Під час служби колону із автомобілів, у якій їхав Андрій Конотоп, обстрілювали.

"З машини ніхто не вилазив, у канави попадали, вода тече. Тільки сірники і цигарки лежали зверху, щоб не намочити. А у воді лежали повністю. Вибіжиш, під колеса ліг і починаєш стріляти", – говорить полтавець, який служив у Афганістані.

Фото: Суспільне Полтава Андрій Конотоп згадує минуле

Під час служби чоловік отримав контузію, коли наїхав вантажівкою на міну. Говорить, нічого не чув протягом 10 днів. Додому ж повернувся 30 грудня 1983-го.

"Дзвоню три рази, вона двері відчиняє, вона саме прала. Мама ясно, що як побачила, подзвонила на роботу: «Я на роботу не йду, тут син прийшов». Ніхто навіть і слова не сказав", – каже Андрій Конотоп.

Фото: Суспільне Полтава Полтавець Андрій Конотоп був військовим водієм

З Афганістану додому Андрій Конотоп привіз форму.

"Це панама, у яких ми ходили в Афганістані. Вона зроблена з великими полями для того, щоб не обгорали вуха. Бо як зробили шапки, то вуха горіли. Якщо на вулиці 50 (градусів тепла – ред.), то в автомобілі їдеш – градусів 70", – розповідає полтавець.

За словами чоловіка, медалей за час служби він не має, проте залишилася дружба з побратимами, які також служили в Афганістані.

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