В Ужгороді водій з 2,06 проміле зробив три ДТП. На яку суму його оштрафували

В Ужгороді водій авто "Opel" у нетверезому стані зробив кілька ДТП. Про це повідомляє речник Патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

За його словами, чоловік спочатку зіткнувся з авто "Dacia". Потім водій спробував розвернутися, і зачепивши інше авто, поїхав далі.

"Інспектори передали в орієнтування автомобіль і екіпаж поліції особливого призначення помітив його на виїзді з Ужгорода, де водій вчинив ще одну ДТП", — розповів речник.

Алкотестер показав 2,06 проміле. Це в понад 10 разів перевищує норму

"Під час перевірки документів інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов на місці огляд за допомогою драгера. Алкотестер показав 2,06 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустимий показник. Окрім цього з’ясувалося, що чоловік позбавлений судом права керування автомобілем", — повідомив Ернест Завадський.

На водія склали адмінматеріали за водіння без права керування та водіння у стані алкогольного сп’яніння, а також порушення ПДР, що призвело до аварії та залишення місця ДТП.

За словами речника Патрульної поліції Закарпаття, загальна сума штрафів склала 41 650 гривень.

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