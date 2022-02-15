44 порушення карантинних обмежень виявили на Закарпатті від моменту впровадження в області "червоної" зони. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

За її словами, загалом в області з 11 лютого провели 608 перевірок дотримання протиепідеміологічних обмежень. У цей період на території Закарпаття працювали від 11 до 19 груп. Перевірки проводять поліцейські, медики, фахівці Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки та муніципальної варти.

"Найбільше порушень карантину виявили в Ужгороді – 14 (32% від загальної кількості), та в Мукачеві – 9 (20%)", — додала речниця.

На порушників склали адмінпротоколи за ст. 44-3 КУпАП. Штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень для громадян, для посадових осіб — від 34 до 170 тисяч гривень.

Що відомо:

У Закарпатській області з 11 лютого запровадили "червону" карантинну зону.

Ресторани і кафе, торговельні центри, кінотеатри, театри, а також школи, ринки, магазини, спортзали, заклади культури можуть працювати тільки за умови вакцинації ста відсотків персоналу. Так само відвідувати їх зможуть тільки ті, хто має сертифікат про щеплення, негативний тест на COVID-19 або ж сертифікат про одужання від коронавірусу.

452 із 586 шкіл на Закарпатті можуть працювати у "червоній" зоні.

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