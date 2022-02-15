11-річну Віталіну Федоришеву, яка 15 лютого пішла з дому та не повернулася, знайшли неушкодженою.

Дівчинка пішла з дому у Московському районі Харкова та зникла, повідомили 15 лютого в пресслужбі обласного управління поліції.

На вигляд дівчинці 11 років. У неї блакитні очі та світле волосся до плечей, худорлявої статури, зріст 120 см. Була одягнута у пальто синього кольору, темну шапку, світло-сірі джинси, світлі чоботи.

Про місцеперебування дівчинки поліція просить повідомляти за телефонами 0577383024, 0676563627, 0637202175, 102 або іншим зручним способом.

Доповнено 13:17. Як повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова, дитину знайшли, з нею все добре. Дівчинка сама повернулася додому.

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