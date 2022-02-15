Біля пам’ятника воїнам-афганцям, що в парку Національного відродження в Тернополі, відбувся мітинг-реквієм. Про це розповів заступник обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут.

Захід приурочили 33-й річниці виведення військ з Афганістану.

Суспільне Тернопіль Захід біля пам’ятника воїнам-афганцям

На сьогодні в області є майже 1 800 учасників Афганської війни. Із них – більше 90 брали участь і в російсько-українській війні.

Суспільне Тернопіль Мітинг-реквієм у парку

Нагадаємо, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначають щорічно 15 лютого відповідно до указу президента з 2004 року.

Суспільне Тернопіль У Тернополі вшанували пам’ять учасників Афганської війни

Понад 2 800 жителів Тернопільської області воювали в Афганістані. З них 58 загинули на війні, 2 – зникли безвісти, – каже Василь Когут.

Пам’ять воїнів-афганців вшанували спільною молитвою та покладанням квітів.

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