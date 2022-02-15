Стрілянина у кафе на Донеччині: Кулеба відреагував на заяву МЗС Греції

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що не бачить злочину на національному ґрунті в інциденті із загибеллю етнічних греків під час стрілянини у Гранітному, що на Донеччині. Про це він повідомив під час брифінгу у Києві.

"Відбувся трагічний інцидент. Але ми не бачимо у ньому спрямованості проти громадян України грецького походження. Наразі правоохоронні органи цим питанням займаються, але тут не було злочину на національному ґрунті", — заявив Дмитро Кулеба.

Кулеба додав, що грецький колега йому не телефонував.

За даними федерації грецьких товариств України, один із загиблих був громадянином України грецького походження, а другий не мав грецького коріння. Двоє поранених є місцевими греками. У федерації додали, що Рада Федерації грецьких товариств України звернулося до представників усіх ЗМІ Греції з великим проханням не надавати цій трагедії жодного політичного характеру.

Що відомо

У Гранітному, що на Донеччині, у кафе сталася стрілянина. У результаті стрілянини загинуло двоє людей, ще двох із пораненнями госпіталізували. Як розповіли у поліції, правоохоронці затримали двох військовослужбовців ЗСУ та вилучили речові докази.

14 січня 2022 року, міністерство закордонних справ Греції повідомило, що у Гранітному, що на Донеччині, під час стрілянини загинув експатріант .

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