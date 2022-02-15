Курсанти коледжу "Одеської морської академії" завершили стажування на кораблях та у військових частинах ВМС України. Серед них чотири дівчини – вони стануть першими жінками-старшинами в українському флоті. Про це повідомили у пресслужбі ВМС України.

30 курсантів відділення Військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія", за даними ВМС, проходитимуть майбутню військові службу за місцем стажування.

Чотири випускниці проходили вишкіл на суднах військового флоту. Як розповіли в морській академії, перший набір дівчат на військові спеціальності в них відбувся у 2019 році.

"З 2019 року у нашому навчальному закладі на одному рівні з хлопцями здобувають освіту й дівчата. Тоді їх вступило лише чотири, бо ще мало хто знав про таку можливість. З кожним наступним роком охочих ставало дедалі більше. На разі їхня кількість становить близько 25 % від загальної чисельності курсантів. Серед перших випускниць троє здобували освіту за спеціальністю "Експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку", а одна опановувала "Кораблеводіння", щоб після випуску стати штурманом, — зазначив викладач відділення Військової підготовки НУ "ОМА" Сергій Ліподат.

Фото: пресслужба ВМС ЗС України

Однією з випускниць стала Євгенія Компанієць. Дівчина родом з Донецька, втім завжди хотіла до моря, тому довгих роздумів щодо вибору спеціальності у неї не було. Після випуску Євгенія планує залишитись на кораблі, а пізніше отримати вищу освіту в Інституті ВМС.

"Оскільки я опановувала фах зв’язківця, то стажувалася на посаді старшини гідроакустичної команди. За цей місяць проводила заняття з особовим складом із запуску гідроакустичної станції, відпрацювання дій у разі бойової тривоги. Приємно, що екіпаж ставився до мене з повагою й розумінням. Це був гарний досвід, — розповіла враженнями дівчина.

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