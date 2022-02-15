У львів'янина вилучили автівку через несплату штрафів за нетверезе водіння

У львів'янина вилучили авто "Audi A6" через несплату 2 штрафів за кермування напідпитку. Загальна суму боргу становить 34 тисячі гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Чоловік заборгував державі 34 тисячі гривень за порушення правил дорожнього руху. На нього двічі накладали штраф у розмірі 17 тисяч гривень за кермування у стані алкосп'яніння. Втім, чоловік не сплатив гроші у визначений термін. Учора, 14 лютого, державні виконавці вилучили у нього машину.

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Боржник може повернути авто, оплативши заборгованість. Це потрібно зробити протягом двох тижнів. Інакше машину продадуть. За словами керівника управління примусового виконання рішень на Львівщині Тараса Бассараба, сума, за яку продають майно, може бути більшою або меншою, ніж борг. Якщо його продають за більшу суму, ніж борг, то різницю повертають власнику майна. Якщо грошей замало, то державний виконавець шукає інше майно боржника.

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