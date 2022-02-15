На Чернігівщині у день закоханих побралися 4 пари молодят

Чотири пари молодят одружилися у день закоханих на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомила начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Суми Ірина Свистун.

Зокрема, чернігівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану працював 12 годин поспіль з 8 до 20 години.

Чому так мало молодят побралися у цей день, пояснюють, що свято цьогоріч припало на понеділок.

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