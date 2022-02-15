У Ромнах на Сумщині 57-річний чоловік перерахував 116 тисяч гривень власних заощаджень людям, які представилися працівниками банку. Про це повідомили у поліції Сумської області.

Чоловік звернувся до поліції та сказав, що йому зателефонували невідомі та представилися працівниками банку. Вони повідомили про те, що з його картки хтось намагається зняти кошти та відразу запропонували свою допомогу. Потерпілий погодився на допомогу незнайомців та виконав всі їхні вказівки.

Таким чином чоловік власноруч перерахував близько 116 000 гривень шахраям.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та почали шукати шахраїв.

Поліція вкотре застерігає, що власну конфіденційну інформацію не можна повідомляти невідомим. "Краще заспокоїтись, перевірити розмову, та звернутися до найближчого до вас відділення банку, аби все перевірити. Або ж відразу зверніться до поліції на лінію 102”, – наголосив Сергій Башкіров, заступник начальника з превентивної діяльності Роменського районного відділу поліції.

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