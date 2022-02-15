СБУ проведе контрдиверсійні навчання на Запоріжжі

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Запорізькій області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території Запорізької області. Навчання триватимуть до початку березня.

Про це Суспільному повідомив речник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Метою навчань є покращення взаємодії силових структур та органів влади, підвищення рівня захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

За словами речника, в СБУ закликають мешканців із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.А тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

У СБУ закликають у разі потрапляння у поле зору осіб, які проявляють підвищений інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади й управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, повідомляти на гарячу лінію Управління СБУ в Запорізькій області за телефоном (061) 239-60-40.

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