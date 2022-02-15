На Рівненщині за минулу добу, 14 лютого, лабораторно підтвердили 795 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 15 лютого. Від ускладнень померли 12 хворих.

Протягом доби зробили 3194 ПЛР і 97 іФА-досліджень та 2736 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного до 91 року:

Рівненський район – 639 (м. Рівне – 415);

Дубенський район – 44 (м. Дубно – 22);

Сарненський район – 38 (м. Сарни – 5);

Вараський район – 74 (м. Вараш – 25).

За добу одужали 1 902 людини. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 142 335 людей (3 811 630 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 482 смерті від ускладнень хвороби (103 255 – в Україні). За минулу добу померли: 72-річний житель м. Радивилів, 54-річна жителька с. Бережниця, 89-річна жителька м. Костопіль, 80-річна жителька м. Здолбунів, 67-річний житель с.Точивики, 61, 69, 70, 74, 78, 80, 81-річні жителі м. Рівне.

Станом на 15 лютого, за офіційними даними, в області є 20 537 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 15 лютого становила 44,6%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795.

В Україні за добу підтвердили 29 724 нові випадки COVID-19, 305 людей померли.

За даними РНБО, станом на 14 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 410 694 людини, це 35,94% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 409 563 людини, це 35,84%. Бустерну дозу отримали 12 358 людей.

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