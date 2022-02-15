Шість пар одружились у День закоханих у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова. За її словами, зазвичай в понеділок реєстрацію шлюбів не проводять, бо це вихідний день. Виняток вирішили зробити задля Дня закоханих.

Марина Зубова каже, хоча й у 2021 році, в неділю, в цей день одружувалось 14 пар, така кількість наречених для понеділка є великою.

Першими в цьому році 14 лютого у Хмельницькому укладають шлюб наречені Микола та Анастасія. До весілля зустрічались два з половиною роки.

"Це саме той день, коли треба робити такі кроки і починати сімейне життя", - говорить дівчина.

Наречена каже, в цьому шлюбі бажає досягти зі своїм чоловіком взаєморозуміння, наречений – щоб обоє були здорові. Ілона та Дмитро зустрічались до весілля чотири роки, заяву, розповідає наречений, подали запізно, до того ж планували весільну подорож. Після того, як зареєстрували заяву, їм запропонували побратися 14 лютого.

"Святкуємо, але невеличкою компанією, тому що карантин. Я обрала сукню з мінімалізмом – без ніяких додаткових бусинок, зірочок", - каже Ілона.

Всім закоханим парам наречені бажають опинитися на їхньому місці і говорять останні слова перед реєстрацією шлюбу.

Фото: Суспільне Поділля У День закоханих у Хмельницькому одружилися шість пар

Вирішили зробити подвійне одруження 14 лютого сестри-близнючки Тетяна та Марія зі своїми нареченими Артемом та Романом. Дівчата розповідають, по життю завжди йшли разом і тому вирішили зміцнити родинний зв'язок, вийшовши заміж в один день. Але історії кохання в кожної – різні.

Дата, кажуть наречені – символічна для них. Дівчата народились 7 січня, з різницею в сім хвилин. Чоловік Тетяни, Артем – 7 лютого. Тому об’єднавши ці дві цифри, вирішили побратися 14 лютого.

Таролог з Хмельницького Катаріна Кулакова говорить, в нумерології 14 лютого не є особливим днем для весіль. Але цифра 14 в даті – це енергія душі і творчості.

"В цей день максимально прийнято робити щось творче, креативне, щось придумувати, дарувати лише позитивні й круті емоції, виражати свої емоції. Але тільки в такому позитивному і класному ключі", - каже жінка.

Таролог в цей день радить стриматися від конфліктів.

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