Майже два мільйони гривень виділили з міського бюджету Чернігова на те, щоб підвищити зарплати медикам, чиї заробітні плати не фінансуються НСЗУ. Про це на ранковій нараді повідомив міський голова Владислав Атрошенко.

«Ми змушені були прийняти це рішення – ми виділили один мільйон 920 тисяч гривень на те, щоб і ці лікарі отримували зарплати на рівні зі своїми колегами».

Ці гроші призначені для медиків військово-лікарської комісії у чернігівському військкоматі.

«Це – військово-лікарська комісія, яка в військкоматі, в міському. Всі, хто там працює: лікарі, медичні сестри – вони всі будуть отримувати цю доплату для того, щоб заробітна платня у них була як того вимагає постанова Кабміну», – сказав гендиректор міської лікарні №2 Владислав Кухар.

Ці гроші покриватимуть різницю заробітних плат між тими, які реально отримують медики і тими, які гарантує НСЗУ за пакетами.

За словами Кухаря, цих грошей має вистачити до кінця 2022 року, загалом же міська рада планує таким чином виділяти гроші протягом найближчих п’яти років.

Як сказав Суспільному в коментарі заступник обласного військового комісара Вадим Лільчицький, військово-лікарська комісія нараховує до десяти профільних лікарів, також є молодший медперсонал. Усі вони працюють у військкоматі за відрядженням. Заробітну плату отримують у такому ж порядку, як і медики, що працюють у лікарнях та поліклініках. Єдиний саме військовий лікар очолює цю комісію.

Читайте також:

Понад мільйон, щоб робити аналізи: у селах Менської громади з'явилося діагностичне обладнання