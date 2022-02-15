На Миколаївщині за добу виявили 954 нові випадки коронавірусної хвороби

Протягом доби 14 лютого в Миколаївській області зареєстрували 954 нові випадки COVID-19. Це на 208 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли дві людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 530, у Первомайську підтвердили 65 випадків, в Южноукраїнську ― 49, в Очакові ― 25, у Вознесенську ― 19. На території інших громад області зареєстрували 266 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 74 дитини до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 135 956 людей.

Протягом доби 14 лютого одужали 315 людей. Всього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 117 885 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 455 людей. За добу медики зареєстрували два летальні випадки.

"По одній людині померло у Миколаєві та Вознесенську. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 60-69 років ― одна людина, 70-79 років ― також одна людина", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 15 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1 254 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 88 хворих, із них вісім вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 49,76 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3 315 нових випадків коронавірусної хвороби та 12 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 475 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 чотири людини.

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