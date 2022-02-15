COVID-19 на Запоріжжі: понад 1000 нових випадків за добу та 13 летальних

За добу 14 лютого в Запорізькій області виявили 1345 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 13 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 311.

Про це на сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У регіоні станом на 15 лютого продовжують лікуватись 17 594 пацієнти. За добу обстежили 2 454 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 204 153 мешканці, з них одужали 180 819, загальна кількість померлих – 5 737.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Епідеміологи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ надіслали в Центр громадського здоров'я проби для дослідження на наявність штаму "Омікрон".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для лікування коронавірусу Україна закупила "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб" (ліки уже доставлені до медзакладів). Окрім того, вже готовий договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі

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На Запоріжжі зростає захворюваність школярів на COVID-19

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