За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 618 осіб

1 618 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 470 людей, другою дозою – 733, бустерною дозою вакцинували 406 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 748 904 особи.

За добу 14 лютого в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 59 170 осіб. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людей, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 осіб. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Що відомо: