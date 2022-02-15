1 375 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

14 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 375 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 29 724 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 1 153 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2387(+38);

Гадяцький – 2005 (+28);

Гадяч – 2981 (+40);

Глобинський – 3537 (+26);

Горішні Плавні – 9032 (+169);

Гребінківський – 1846 (+5);

Диканський – 2224 (+17);

Зіньківський – 3449 (+14);

Карлівський – 3460 (+12);

Кобеляцький – 3057 (+41);

Козельщинський – 2028 (+25);

Кременчук – 21591 (+145);

Кременчуцький – 3068 (+35);

Лохвицький – 4098 (+15);

Лубенський – 2036 (+20);

Лубни – 6981 (+91);

Машівський – 1592 (+17);

Миргород – 5466 (+38);

Миргородський – 2305 (+25);

Новосанжарський – 2427 (+17);

Оржицький – 1540 (+7);

Пирятинський – 2829 (+2);

Полтава – 55442 (+402);

Полтавський – 8623 (+77);

Решетилівський – 2234 (+25);

Семенівський – 1684 (+12);

Хорольський – 2890 (+18);

Чорнухинський – 722 (+1);

Шишацький – 2322 (+13).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 168 078 людини. Одужали за увесь час 146 276 людей, а летальних випадків — 4 084 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 17 718 жителів регіону.

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