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1 375 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1 375 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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1 375 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: google.com

14 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 375 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 29 724 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 1 153 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2387(+38);
  • Гадяцький – 2005 (+28);
  • Гадяч – 2981 (+40);
  • Глобинський – 3537 (+26);
  • Горішні Плавні – 9032 (+169);
  • Гребінківський – 1846 (+5);
  • Диканський – 2224 (+17);
  • Зіньківський – 3449 (+14);
  • Карлівський – 3460 (+12);
  • Кобеляцький – 3057 (+41);
  • Козельщинський – 2028 (+25);
  • Кременчук – 21591 (+145);
  • Кременчуцький – 3068 (+35);
  • Лохвицький – 4098 (+15);
  • Лубенський – 2036 (+20);
  • Лубни – 6981 (+91);
  • Машівський – 1592 (+17);
  • Миргород – 5466 (+38);
  • Миргородський – 2305 (+25);
  • Новосанжарський – 2427 (+17);
  • Оржицький – 1540 (+7);
  • Пирятинський – 2829 (+2);
  • Полтава – 55442 (+402);
  • Полтавський – 8623 (+77);
  • Решетилівський – 2234 (+25);
  • Семенівський – 1684 (+12);
  • Хорольський – 2890 (+18);
  • Чорнухинський – 722 (+1);
  • Шишацький – 2322 (+13).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 168 078 людини. Одужали за увесь час 146 276 людей, а летальних випадків — 4 084 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 17 718 жителів регіону.

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