1 375 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

14 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 375 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 29 724 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 14 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 1 153 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2387(+38);
- Гадяцький – 2005 (+28);
- Гадяч – 2981 (+40);
- Глобинський – 3537 (+26);
- Горішні Плавні – 9032 (+169);
- Гребінківський – 1846 (+5);
- Диканський – 2224 (+17);
- Зіньківський – 3449 (+14);
- Карлівський – 3460 (+12);
- Кобеляцький – 3057 (+41);
- Козельщинський – 2028 (+25);
- Кременчук – 21591 (+145);
- Кременчуцький – 3068 (+35);
- Лохвицький – 4098 (+15);
- Лубенський – 2036 (+20);
- Лубни – 6981 (+91);
- Машівський – 1592 (+17);
- Миргород – 5466 (+38);
- Миргородський – 2305 (+25);
- Новосанжарський – 2427 (+17);
- Оржицький – 1540 (+7);
- Пирятинський – 2829 (+2);
- Полтава – 55442 (+402);
- Полтавський – 8623 (+77);
- Решетилівський – 2234 (+25);
- Семенівський – 1684 (+12);
- Хорольський – 2890 (+18);
- Чорнухинський – 722 (+1);
- Шишацький – 2322 (+13).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 168 078 людини. Одужали за увесь час 146 276 людей, а летальних випадків — 4 084 (17 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 17 718 жителів регіону.