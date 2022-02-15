У Чернігові поступово зменшується кількість хворих на коронавірус

У Чернігові спостерігається поступове зменшення кількості хворих на коронавірус. Але цифри поки що високі. Про це сказав гендиректор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар на розширеній нараді у міськраді.

За його словами, на минулому тижні захворіли 2694 чернігівців, одужали – 1878. До лікарень госпіталізували 151 людину. Померли – 15 хворих.

Нині на коронавірус хворіє 84 дитини, з них 14 лікується в стаціонарі.

В лікарнях на сьогодні – 230 людей, з них 143 на кисневій підтримці, 7 на ШВЛ.

"Цей лютий по ситуації з ковідом гірший, ніж в тому році. Нині більшість госпіталізованих – люди літнього віку, у яких спостерігається ускладення, тому багато з них на кисневій підтримці", – сказав Владислав Кухар.

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