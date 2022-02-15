На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 626 жителів

На Житомирщині за добу, 14 лютого, підтвердили коронавірус у 626 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 28 тисяч жителів Житомирщини. Померли тринадцятеро людей.
Про це 15 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
14 лютого лабораторний центр провів 421 дослідження на наявність захворювання – у 626 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 28 541 житель Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще тринадцятеро людей:
- 79-річний житель Малина;
- 84-річна жителька Баранівки;
- дві жінки віком 78 і 58 років та 82-річний чоловік – жителі Житомира;
- 89-річна жителька Житомирського району;
- 41-річний чоловік та дві 82-річні жінки – жителі Коростеня;
- 92-річна жителька Бердичева;
- 45-річна жителька Бердичівського району;
- 85-річна жінка та 82-річний чоловік – жителі Ємільчине.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 467 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 955 жителів, Бердичеві – 298, Коростені – 254 та Новограді-Волинському – 193.
14 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 755 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 183 470 жителів, з яких 151 462 вже одужали.
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