На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 626 жителів

На Житомирщині за добу, 14 лютого, підтвердили коронавірус у 626 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 28 тисяч жителів Житомирщини. Померли тринадцятеро людей.

Про це 15 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

14 лютого лабораторний центр провів 421 дослідження на наявність захворювання – у 626 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 28 541 житель Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще тринадцятеро людей:

79-річний житель Малина;

84-річна жителька Баранівки;

дві жінки віком 78 і 58 років та 82-річний чоловік – жителі Житомира;

89-річна жителька Житомирського району;

41-річний чоловік та дві 82-річні жінки – жителі Коростеня;

92-річна жителька Бердичева;

45-річна жителька Бердичівського району;

85-річна жінка та 82-річний чоловік – жителі Ємільчине.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 467 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 955 жителів, Бердичеві – 298, Коростені – 254 та Новограді-Волинському – 193.

14 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 755 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 183 470 жителів, з яких 151 462 вже одужали.

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