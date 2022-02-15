На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

14 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 511 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 249.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 486 людей.

Pfizer-BioNTech – 392 людей,

CoronaVac – 68,

Moderna – 26,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 725 людей:

Pfizer-BioNTech – 565 людей,

CoronaVac – 91,

Moderna – 49,

AstraZeneca – 20,

Бустерною дозою імунізували 300 людей:

Pfizer-BioNTech – 292 людей,

Moderna – 8.

Станом на 13 лютого в області першою дозою 300 362 людей, що складає 33,36% населення області. Другою дозою імунізували 288 941 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 391.

Що відомо

Загалом в області 146 960 випадків інфікування коронавірусом, 120 340 людей одужали, а 3 237 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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