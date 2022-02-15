На Івано-Франківщині за добу медики виявили 317 нових випадків COVID-19

Упродовж 14 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 317 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 229 жителів Івано-Франківського, 38 — Коломийського, 25 — Калуського, 22 — Косівського, трьох — Надвірнянського районів. Жодного нового випадку захворювання не зафіксували у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 177 904 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 14 лютого медики зафіксували 16 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 407 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 171 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 143 187 жителів області.

Упродовж 14 лютого в Україні медики зафіксували майже 30 тис. нових випадків коронавірусної хвороби.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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