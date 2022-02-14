Суспільне здійснило мрію 13-річної Ангеліни Шеліпової, яка навчається у спеціальній школі №12 у Дніпрі. Вона взяла участь у зйомках прогнозу погоди і спробувала себе у ролі телеведучої, про що так давно мріяла.

Про свою мрію дівчинка розповіла журналістці Суспільного, коли та готувала сюжет до Дня азбуки Брайля. Ангеліна сказала, що понад усе хоче стати телеведучою, але боїться, що їй завадить порушення зору.

З професійним макіяжем та групою підтримки

3 лютого знімальна група разом із продюсером Дніпровської філії Суспільного Владом Зінкевичем приїхали до Ангеліни в школу, аби вручити їй запрошення взяти участь у зйомках прогнозу погоди. Його надрукували шрифтом Брайля за допомогою директорки школи Віри Купрас.

Суспільне Дніпро Ангеліні вручили запрошення, надруковане шрифтом Брайля

А вже 14 лютого дівчинка разом з групою підтримки приїхала на студію. У групі підтримці - мама, тато, молодша сестра, подруги зі школи, класна керівниця та директорка школи.

У студії Ангеліна зустрілася із ведучою новин Інною Таранець. Та порадила їй не хвилюватися і нічого не боятися.

Далі за планом макіяж у гримерці. За словами мами дівчинки, Світлани Шеліпової, професійний макіяж доньці роблять вперше у житті.

Після гриму - назад до студії, повторити текст, який отримала напередодні.

"Коли ми з нею текст вчили, вона сказала: “Так, мамо, я буду телеведучою, буду прагнути цього. Ця професія непроста, але я буду старатися!” — розповіла Світлана Шеліпова.

Текст із погодою шрифтом Брайля Ангеліна набрала власноруч, щоб “підглядати”. Зазвичай для цього ведучі використовують суфлер.

У студії за Ангеліну вболівали її подружки.

Суспільне Дніпро За Ангеліну вболівали рідні, подруги, класна керівниця та директорка школи

"Це її мрія, вона до неї прагнула. Завжди виступала на різних шкільних концертах. Дуже переймалася за цю зустріч, але ми намагалися її підтримувати", - говорить Олеся Клисак.

"Їй вдалося. Коли я дивилась на неї, то здавалось, що вона як справжня телеведуча", - каже Марина Лапікова.

Доступ інформації та можливостей

За словами Ангеліни, завдяки цьому досвіду, вона остаточно визначилась із професією.

"На початку, перед зйомками, я трішки хвилювалась, але потім уявила, що я вже після новин все це розповідаю. Я дуже вражена, нарешті все це відчула на собі, і тепер ніколи на цьому не зупинюся", - говорить дівчинка.

Продюсер дніпровської філії Суспільного Влад Зінкевич зазначає: крім стандартів журналістики, Суспільне — це доступність. Доступність не лише інформації, а і можливостей.

"Вперше в нашій студії я тримаю в руках сценарій прогнозу погоди, який написаний шрифтом Брайля завдяки зусиллям навчального закладу Ангеліни. Ми ось в такій колаборації створили сценарій", - сказав Владислав Зінкевич.

Він додав, що після такого прогнозу погода 15 лютого буде, як мінімум, без опадів.

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