14 лютого у Галичі, що на Івано-Франківщині, на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих. Для відвідувачів організатори розмістили тематичні фотозони — карети, лавицю та арки. Також охочі могли потанцювати під мелодії саксофона та замовити екскурсію територією Галицького замку.

Фото: Суспільне Карпати

Тетяна Якимець, яка прийшла на локацію, облаштовану до Дня закоханих, каже, що захід їй подобається.

Фото: Суспільне Карпати Для відвідувачів організатори розмістили тематичні фотозони

"Чудовий захід, організатори гарно придумали, бо все відбувається на Галич Горі. Мені сподобалося, я вже фотографувалася", — ділиться Тетяна Якимець.

Фото: Суспільне Карпати Тетяна Якимець каже, що захід їй подобається

Галина Бітнер розповідає, що також зробила світлину біля тематичних зон. З її слів, атмосфера на Замковій горі — розкішна.

Фото: Суспільне Карпати

"Локація — дуже гарна. Взагалі атмосфера — шикарна. День закоханих на Замковій горі — я ще не пам‘ятаю такого. Я думаю, цю ідею ще не раз втілять знову", — говорить жінка.

Фото: Суспільне Карпати Галина Бітнер розповідає, що атмосфера на Замковій горі — розкішна

Переважно відвідувачі гуляють територією. Дехто танцює під музику саксофона, на якому грає Дмитро Клеменчук.

Фото: Суспільне Карпати Дмитро Клеменчук грає на саксофоні

Сюди музикант прийшов із дружиною Боженою.

Фото: Суспільне Карпати

"Тут і так панує романтична атмосфера, а ми прийшли створити музичний супровід. Думаємо, що зараз ще більше людей прийде. Ми робимо все для того, щоб було атмосферно", — говорить Божена Клеменчук.

Фото: Суспільне Карпати

На Замковій горі охочі також могли замовити екскурсію територією замку.

Фото: Суспільне Карпати "Галич багатий, але сюди навідуються дуже мало людей", — каже гендиректор національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник

Свято організатори ініціювали для того, щоб популяризувати локацію як туристичну зону, каже співорганізатор заходу, гендиректор національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник.

Фото: Суспільне Карпати Свято організували для того, щоб популяризувати Замкову гору

"З початку 2022 року ми активно працюємо над популяризацією культурної спадщини. Знаємо, що Галич — багатий, але сюди навідуються дуже мало людей. І зараз ми покладаємося на те, щоб створювати різні цікаві продукти для відвідувачів. Ми розуміємо, що ця локація у давньому Галичі відігравала одну з важливих ролей. Загалом їх існувало багато — це Крилос, Шевченкове, ця Замкова гора. Ми хочемо надати локації друге дихання", — розповів Володимир Олійник.

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