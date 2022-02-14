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Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих
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Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих

Степан Пенкалюк Ілона Захарук
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Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих Фото: Суспільне Карпати

14 лютого у Галичі, що на Івано-Франківщині, на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих. Для відвідувачів організатори розмістили тематичні фотозони — карети, лавицю та арки. Також охочі могли потанцювати під мелодії саксофона та замовити екскурсію територією Галицького замку.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Тетяна Якимець, яка прийшла на локацію, облаштовану до Дня закоханих, каже, що захід їй подобається.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Для відвідувачів організатори розмістили тематичні фотозони

"Чудовий захід, організатори гарно придумали, бо все відбувається на Галич Горі. Мені сподобалося, я вже фотографувалася", — ділиться Тетяна Якимець.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Тетяна Якимець каже, що захід їй подобається

Галина Бітнер розповідає, що також зробила світлину біля тематичних зон. З її слів, атмосфера на Замковій горі — розкішна.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

"Локація — дуже гарна. Взагалі атмосфера — шикарна. День закоханих на Замковій горі — я ще не пам‘ятаю такого. Я думаю, цю ідею ще не раз втілять знову", — говорить жінка.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Галина Бітнер розповідає, що атмосфера на Замковій горі — розкішна

Переважно відвідувачі гуляють територією. Дехто танцює під музику саксофона, на якому грає Дмитро Клеменчук.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Дмитро Клеменчук грає на саксофоні

Сюди музикант прийшов із дружиною Боженою.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

"Тут і так панує романтична атмосфера, а ми прийшли створити музичний супровід. Думаємо, що зараз ще більше людей прийде. Ми робимо все для того, щоб було атмосферно", — говорить Божена Клеменчук.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

На Замковій горі охочі також могли замовити екскурсію територією замку.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

"Галич багатий, але сюди навідуються дуже мало людей", — каже гендиректор національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник

Свято організатори ініціювали для того, щоб популяризувати локацію як туристичну зону, каже співорганізатор заходу, гендиректор національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник.

Фотозони, екскурсії, мелодії саксофона. У Галичі на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханихФото: Суспільне Карпати

Свято організували для того, щоб популяризувати Замкову гору

"З початку 2022 року ми активно працюємо над популяризацією культурної спадщини. Знаємо, що Галич — багатий, але сюди навідуються дуже мало людей. І зараз ми покладаємося на те, щоб створювати різні цікаві продукти для відвідувачів. Ми розуміємо, що ця локація у давньому Галичі відігравала одну з важливих ролей. Загалом їх існувало багато — це Крилос, Шевченкове, ця Замкова гора. Ми хочемо надати локації друге дихання", — розповів Володимир Олійник.

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