14 лютого у Галичі, що на Івано-Франківщині, на Замковій горі влаштували свято до Дня закоханих. Для відвідувачів організатори розмістили тематичні фотозони — карети, лавицю та арки. Також охочі могли потанцювати під мелодії саксофона та замовити екскурсію територією Галицького замку.
Тетяна Якимець, яка прийшла на локацію, облаштовану до Дня закоханих, каже, що захід їй подобається.
"Чудовий захід, організатори гарно придумали, бо все відбувається на Галич Горі. Мені сподобалося, я вже фотографувалася", — ділиться Тетяна Якимець.
Галина Бітнер розповідає, що також зробила світлину біля тематичних зон. З її слів, атмосфера на Замковій горі — розкішна.
"Локація — дуже гарна. Взагалі атмосфера — шикарна. День закоханих на Замковій горі — я ще не пам‘ятаю такого. Я думаю, цю ідею ще не раз втілять знову", — говорить жінка.
Переважно відвідувачі гуляють територією. Дехто танцює під музику саксофона, на якому грає Дмитро Клеменчук.
Сюди музикант прийшов із дружиною Боженою.
"Тут і так панує романтична атмосфера, а ми прийшли створити музичний супровід. Думаємо, що зараз ще більше людей прийде. Ми робимо все для того, щоб було атмосферно", — говорить Божена Клеменчук.
На Замковій горі охочі також могли замовити екскурсію територією замку.
Свято організатори ініціювали для того, щоб популяризувати локацію як туристичну зону, каже співорганізатор заходу, гендиректор національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник.
"З початку 2022 року ми активно працюємо над популяризацією культурної спадщини. Знаємо, що Галич — багатий, але сюди навідуються дуже мало людей. І зараз ми покладаємося на те, щоб створювати різні цікаві продукти для відвідувачів. Ми розуміємо, що ця локація у давньому Галичі відігравала одну з важливих ролей. Загалом їх існувало багато — це Крилос, Шевченкове, ця Замкова гора. Ми хочемо надати локації друге дихання", — розповів Володимир Олійник.
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