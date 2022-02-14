У Маріуполі, у День закоханих, вісім пар скористалися послугою "шлюб за добу". Цього дня працював Приморський відділ реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), в якому зазвичай у понеділок — вихідний, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Урочисті церемонії проводили в міській філармонії. Єгор Тимошенко та Марія Волошина — одна з восьми пар, що сьогодні взяли шлюб.

Суспільне Донбас Єгор Тимошенко та Марія Волошина

У стосунках Єгор та Марія — три роки. За словами нареченого, освідчення він зробив у цій же залі маріупольської філармонії, місяць тому.

"У цій залі дуже гарна обстановка, дуже гарна локація на фоні роялю. Ми тут були одні, тому тут зробив пропозицію, тут ми вирішили й одружитися. В РАГСі ми, на скільки чули, що там треба подавати заздалегідь, за три місяці, а у нас це рішення виникло спонтанно. Буквально ми в січні вирішили, що ми в лютому цей день зробимо нашим днем спільним, повінчаємося", — розповів Єгор.

Суспільне Донбас Освідчення Єгор зробив у залі маріупольської філармонії

За словами нареченої, дату реєстрації шлюбу обрали не випадково.

"14 лютого, три роки тому, ми пішли на перше побачення. Тож подумали, що в цей день було б дуже символічно одружитися", — говорить Марія.

Суспільне Донбас У Приморському відділі РАЦС у понеділок зазвичай вихідний

Аби офіційно оформити відносини упродовж 24 годин необхідно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код та квитанцію про сплату податку. Шлюб можна зареєструвати у день подачі заяви, або ж обрати іншу дату.

"Якщо молодята звертаються до організаторів проєкту "Шлюб за добу", то шлюб можна укласти навіть через декілька хвилин, за пів години, якщо вони сплатять усі послуги онлайн, заповнять заявку та отримають бажане свідоцтво про шлюб", — повідомила начальниця Приморського райвідділу реєстрації актів цивільного стану Оксана Марута.

14 лютого у Маріуполі працював один з двох відділів Державної реєстрації актів цивільного стану громадян. Графік роботи Приморського відділу РАЦС подовжили до 20-ї години.

Що відомо

Проєкт "Шлюб за добу" у Маріуполі працює з 2020 року. Відтоді цією послугою скористалося понад 1000 пар.

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