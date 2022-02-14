При Миколаївській облраді розпочнуться курси з тактичної медицини

У Миколаєві в приміщені обласної ради з 15 лютого у вечірній час розпочнуть роботу навчальні курси з тактичної медицини.

Про це сказала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва під час брифінгу щодо розгортання у Миколаївській області Сил територіальної оборони Збройних сил України.

За словами Ганни Замазєєвої, основи тактичної медицини викладатимуть фахівці військового госпіталю та товариства "Червоного хреста".

"15 лютого буде перший тестовий варіант і потім кожного дня на сайті обласної ради буде розміщено "гарячу лінію", щоб кожен зміг записатися. Це все буде у позаробочий час, для того, щоб всі охочі могли відвідати ці курси і знати, як себе поводити в будь-якій ситуації", — сказала Ганна Замазєєва.

Про графік проведення курсів, за словами Замазєєвої, повідомлятимуть на сайті обласної ради.

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