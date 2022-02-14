У зв'язку з проведенням комунальним підприємством "Житомирводоканал" міської ради аварійних робіт, 15 лютого з 9:30 і до завершення робіт буде частково перекрито дорожній рух по вулиці Фещенка-Чопівського. Про це на своєму сайті повідомляє пресслужба Житомирської міської ради.

На період перекриття дорожнього руху по вулиці Фещенка-Чопівського у Житомирі 15 лютого тролейбусний маршрут №15 тимчасово не курсуватиме, а тролейбусний маршрут №15-А їздитиме до Обласної лікарні та у зворотному напрямку.

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