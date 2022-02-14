На Донбасі поранено українського військовослужбовця — штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

"Унаслідок обстрілу противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі", — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. А поблизу Мар'їнки окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Також на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Що відомо

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

Російські окупанти заборонили патрулю СММ ОБСЄ провести моніторинг у пункті пропуску Довжанське на кордоні з РФ, а у разі відмови погрожували арештом.

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