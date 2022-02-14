У Миколаєві учні 5-11 класів повернулися на очне навчання

У Миколаєві з 14 лютого учні 5-11 класів та вихованці позашкільної освіти повернулися на очне навчання. Школярі навчалися дистанційно протягом двох тижнів, з 31 січня, через погіршення епідеміологічної ситуації в місті.

У Миколаївській спеціалізованій школі № 22 навчаються 1 543 учні. Станом на 14 лютого 214 школярів були відсутні за станом здоров’я, з них 14 ― з діагнозом коронавірус.

"Сьогодні (14 лютого ― ред.) було вже четверо дітей, які знову мають температуру і захворіли. Будемо бачити, яка ситуація буде протягом тижня. Взагалі по школі на сьогодні у нас знизилася кількість дітей, які хворіють на COVID-19. Два тижні тому 84 дитини було інфіковані", ― розповів директор навчального закладу Петро Богун.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Миколаївська спеціалізована школа № 22

Під час навчання у класах учні одягають засоби індивідуального захисту за бажанням, а у коридорах пересуваються тільки у масках. Всі уроки школярі перебувають в одному кабінеті, змінюється лише вчитель. На перервах приміщення провітрюють. В коридорі листівки-нагадування про запобігання поширенню COVID-19 та етикет кашлю. Станом на 14 лютого рішення про закриття класів на самоізоляцію залишається за керівництвом шкіл.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Учні школи №22 під час уроку

Повернулася на очне навчання 14-річна Вероніка Єпіфанцева. Дівчина навчається у 8 класі. Каже, що на дистанційній формі навчання було зручніше, тому повертатися до школи бажання не було. Зокрема, через страх захворіти на коронавірус.

"Я сама хворіла на коронавірус і це дуже страшно. Я б не хотіла зараз навчатися в школі. На дистанційному мені подобалося більше, тому що можна було списувати, можна було не вмикати камеру і ти сидиш вдома ― тобі зручніше ніж в школі", ― сказала Вероніка.

Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв Вероніка Єпіфанцева

Іншої думки вчителька української мови та літератури Ірина Пашичева. Каже, що учні втомлюються від навчання за комп’ютером, а у вчителя немає змоги приділити достатньо уваги кожному школяреві.

"Коли вони без нагляду, коли вони сидять, то незрозуміло, що в них там ще увімкнено. Коли ти працюєш з дітьми у класі, ти завжди можеш запитати одразу, побачивши, що він там відволікся, десь щось не так зрозумів і так далі. Тому що потім на наступний урок випливає багато прогалин, багато недоліків, помилок. І треба сказати, що діти дуже заморюються", ― розповіла Ірина Пашичева.

Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв Ірина Пашичева

За словами Петра Богуна, відповідно до чинного законодавства, якщо в класі виявили дитину, в якої підтверджено коронавірусну інфекцію, то такий клас закривається і переходить на дистанційне навчання на 14 днів. Також дистанційно навчатимуться ті класи, в яких понад 25 відсотків дітей хворіють на простудні захворювання.

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