У Києві з 16 лютого вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі до 8:00 і після 20:00. Це означає, що придбати квитки на них можна буде лише через термінали "Київ Цифровий".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Йдеться про такі станції:

"Житомирська" (вестибюль №1);

"Нивки" (вестибюль №2);

"Почайна" (вестибюль №2);

"Іподром" (вестибюль №1);

"Харківська" (вестибюль №1);

"Бориспільська" (вестибюль №2).

"Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали “Київ Цифровий”. Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", — нагадують у столичній підземці.

Як пояснила Суспільному заступниця керівника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, рішення про автоматизацію вестибюлів ухвалили, оскільки більшість пасажирів і так користуються проїзними, додатком чи банківською карткою.

"Зауважу, що на цих станціях (де впроваджені зміни — ред.) по два вестибюлі, зміни стосуються лише одного з них. Подальші плани будемо формувати після впровадження цих змін", — додала вона.

Що відомо

У переході між метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на стінах намалювали мурал. Сюжетом стала гра "Horizon Forbidden" для Sony Playstation.

Читайте також

Таємниці київського метро: як виникла та розвивалась столична підземка

Київський метрополітен як бомбосховище: як діятиме випадку надзвичайної ситуації

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу