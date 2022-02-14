У Києві з 16 лютого вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі до 8:00 і після 20:00. Це означає, що придбати квитки на них можна буде лише через термінали "Київ Цифровий".
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Йдеться про такі станції:
- "Житомирська" (вестибюль №1);
- "Нивки" (вестибюль №2);
- "Почайна" (вестибюль №2);
- "Іподром" (вестибюль №1);
- "Харківська" (вестибюль №1);
- "Бориспільська" (вестибюль №2).
"Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали “Київ Цифровий”. Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", — нагадують у столичній підземці.
Як пояснила Суспільному заступниця керівника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, рішення про автоматизацію вестибюлів ухвалили, оскільки більшість пасажирів і так користуються проїзними, додатком чи банківською карткою.
"Зауважу, що на цих станціях (де впроваджені зміни — ред.) по два вестибюлі, зміни стосуються лише одного з них. Подальші плани будемо формувати після впровадження цих змін", — додала вона.
Що відомо
- У переході між метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на стінах намалювали мурал. Сюжетом стала гра "Horizon Forbidden" для Sony Playstation.
Читайте також
Таємниці київського метро: як виникла та розвивалась столична підземка
Київський метрополітен як бомбосховище: як діятиме випадку надзвичайної ситуації
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!