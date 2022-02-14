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На шести станціях метро Києва вранці та ввечері не буде касирів. Чому
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На шести станціях метро Києва вранці та ввечері не буде касирів. Чому

Ексклюзивно
Олег Павлюк
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На шести станціях метро Києва вранці та ввечері не буде касирів. Чому УНІАН

У Києві з 16 лютого вестибюлі шести станцій метро працюватимуть в автоматизованому режимі до 8:00 і після 20:00. Це означає, що придбати квитки на них можна буде лише через термінали "Київ Цифровий".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Йдеться про такі станції:

  • "Житомирська" (вестибюль №1);
  • "Нивки" (вестибюль №2);
  • "Почайна" (вестибюль №2);
  • "Іподром" (вестибюль №1);
  • "Харківська" (вестибюль №1);
  • "Бориспільська" (вестибюль №2).

"Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали “Київ Цифровий”. Нагадаємо також, що оплатити проїзд можна з допомогою додатка “Київ цифровий” та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах", — нагадують у столичній підземці.

Як пояснила Суспільному заступниця керівника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, рішення про автоматизацію вестибюлів ухвалили, оскільки більшість пасажирів і так користуються проїзними, додатком чи банківською карткою.

"Зауважу, що на цих станціях (де впроваджені зміни — ред.) по два вестибюлі, зміни стосуються лише одного з них. Подальші плани будемо формувати після впровадження цих змін", — додала вона.

Що відомо

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