У 2022 році у Дніпрі планують ввести електронний квиток для електротранспорту. Про це повідомив під час пресконференції директор департаменту транспорту міськради Ігор Маковцев.

За його словами, вже підготовили необхідні рішення, щоб запустити процес впровадження нововведення.

"Передбачається, що електронний квиток матиме вигляд пластикової картки, якою можна сплатити поїздку в трамваї, тролейбусі і навіть метро, приклавши пластик до спеціального пристрою (валідатора). Поповнити картку грошима можна буде через різні платіжні термінали та бокси", - зазначає посадовець.

Ігор Маковцев додає: містяни зможуть вибрати пакет зі зручною кількістю поїздок в електротранспорті - 10, 20, на місяць тощо. Також буде варіант разового (картонного) квитка на проїзд.

Передбачається, що всі охочі зможуть завести електронний кабінет. Там міститиметься інформація про користувача електронного квитка, куплені пакети на поїздки в електротранспорті Дніпра тощо.

Електронний квиток у перспективі реалізують і у вигляді зручної програми на смартфоні.

"У перспективі намічено і проєкт "Карта дніпрянина" з набором різних послуг та можливостей для мешканця міста, компонентом якого стане е-квиток на електротранспорт", - говорить посадовець.

В майбутньому подібну систему планують запровадити і в автобусах компаній-перевізників, які працюють на міських маршрутах.

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