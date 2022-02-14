У Львові розглянуть питання щодо фінансування тероборони в області: що відомо

14 лютого у Львівській облдержадміністрації відбулася розширена нарада з керівниками правоохоронних структур, військового блоку та невідкладної допомоги. На ній, зокрема, розглядали питання фінансування територіальної оборони Львівщини. За результатами наради провели брифінг.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював позачергове засідання Львівської облради. Засідання обласної ради вирішили не скликати, позаяк є розбіжності у питанні фінансування тероборони, повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак.

"Виконавчі органи влади готують рішення щодо фінансування першої частини необхідних коштів. Наразі йшла мова про 18 мільйонів, яка заявлена у звернені керівника тероборони. Львівська ОДА озвучує цифру 5 мільйонів, тому зараз проведемо консультації і будемо розуміти, що робити далі", — сказала голова Львівської облради Ірина Гримак.

Натомість 15 лютого засідатиме президія Львівської облради. До президії входить голова облради, її заступники, голови постійних комісій та представники депутатських фракцій. Вони розглянуть пропозиції щодо фінансування тероборони в області.

До роботи президії також запросять керівників обласних комунальних підприємств та установ та розглянуть питання їхньої підготовки до надзвичайних ситуацій. За словами Ірини Гримак, президія ЛОР сформує порядок денний сесії облради та визначить дату її проведення. Тоді депутати зможуть проголосувати за виділення грошей.

Як уточнив регіональний керівник тероборони Львівщини Валерій Курко, фінансування 103-ї бригади здійснюється силами Міноборони, а територіальної оборони Львівщини за рахунок і Міноборони, і місцевих бюджетів.

Що відомо

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа для обговорення посилення і переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Зустріч має відбутися протягом наступних 48 годин. Про це у Twitter повідомив 13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

12 лютого у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону