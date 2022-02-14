Вона сказала "Так". Історія кохання миколаївських рятувальників

14 лютого у світі відзначають День закоханих. Миколаївські рятувальники Віктор та Олеся Полєжаєви розповіли кореспондентам Суспільного свою історію кохання та як суміщують стосунки і роботу в одній структурі.

Миколаївчанка Олеся Полєжаєва — майор служби цивільного захисту, начальниця відділу по роботі з органами влади та агітаційно-пропагандистської роботи — із майбутнім чоловіком Віктором познайомились під час виконання службових завдань.

"В один момент до мене підійшла Олеся, вона була дуже заклопотана, їй потрібно було записати інформацію. Вона використала мій блокнот і потім, щоб цю інформацію знайти, вона знайшла мене, і так ми почали спілкуватись. І після цього я сказав: ну, напевно, ця дівчина буде моєю", — розказав Віктор Полєжаєв.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

За словами Олесі, після знайомства стали гарними друзями з Віктором. Але вона була непохитною, як скеля, а Віктора не влаштовувала френдзона.

"Мене цей чоловік вразив своєю цілеспрямованістю, своєю наполегливістю. Він справжній чоловік для мене, він може робити те, що не може інший", — розказала Олеся Полєжаєва.

Вранці, в День Святого Миколая в 2021-му, під своєю подушкою Олеся знайшла солодощі та каблучку.

"До Нового року залишалось мало часу, я чомусь гадала, що він, як справжній чоловік, який любить мене тримати в тонусі, він зробить мені пропозицію на Новий рік, але він зробив раніше", — розказала Олеся Полєжаєва.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

"Я запитав: чи станеш ти моєю дружиною, Олесю? Як справжня жінка відповіла: "Я подумаю", — а потім відповіла: "Так". Зараз ми вже рік як одружені", — розказав Віктор Полєжаєв.

Капітан служби цивільного захисту, т.в.о. начальника відділу організації пожежно-профілактичної роботи Віктор Полєжаєв у ДСНС працює десять років. Зокрема проводить профілактичну роботу із громадянами та часто працює на надзвичайних ситуаціях.

"Звичайно, я йому телефоную, хвилююсь. Кажу: "Може, тобі привезти вечерю? Може, ще якісь теплі речі привезти?". А він як справжній чоловік каже: "Сиди вдома, не треба мені нічого", — розказала Олеся Полєжаєва.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв

"Якщо мені потрібно чергувати на якомусь об’єкті цілодобово, то Леся до цього відноситься дуже спокійно, робота є робота, значить так необхідно", — розказав Віктор Полєжаєв.

Віктор та Олеся переконані, що робота в одній структурі особистим стосункам не заважає.

"У нас зовсім різна специфіка роботи. Олеся займається своєю роботою, я займаюсь своєю. Ми взагалі ніде не перетинаємось у роботі, працюємо в різних місцях. Хіба що увечері, за вечерею можемо спитати пораду один в одного або як пройшов твій день і сказати: ну, якщо все погано, давай я тебе заспокою", — розказав Віктор Полєжаєв.

В шлюбі подружжя Полєжаєвих рік, завели цуценя, — говорять, що так тренуються до появи дітлахів та планують майбутнє.

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