15 лютого депутати Миколаївської обласної ради зберуться на десяту позачергову сесію. Головне питання ― обласна цільова програма територіальної оборони Миколаївщини на 2022 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

Зі слів Ганни Замазєєвої, в Миколаївській області базуватимуться шість підрозділів територіальної оборони. Для них вже виділили та облаштували приміщення. Усі роботи фінансувалися з місцевих бюджетів.

"Рекомендую органам місцевого самоврядування в громадах невідкладно провести позачергові сесії для додаткового фінансування, виділення приміщень чи їх облаштування для масштабного розгортання», ― написала Ганна Замазєєва.

Також, відповідно до наказу голови облради, на сесії розглядатимуть питання внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.

Що відомо

29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони".

Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків.

У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.

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