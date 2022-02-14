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Депутати Миколаївської облради зберуться на позачергову сесію, аби затвердити програму тероборони
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Депутати Миколаївської облради зберуться на позачергову сесію, аби затвердити програму тероборони

Денис Бобков
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Депутати Миколаївської облради зберуться на позачергову сесію, аби затвердити програму тероборони Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

15 лютого депутати Миколаївської обласної ради зберуться на десяту позачергову сесію. Головне питання ― обласна цільова програма територіальної оборони Миколаївщини на 2022 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

Зі слів Ганни Замазєєвої, в Миколаївській області базуватимуться шість підрозділів територіальної оборони. Для них вже виділили та облаштували приміщення. Усі роботи фінансувалися з місцевих бюджетів.

"Рекомендую органам місцевого самоврядування в громадах невідкладно провести позачергові сесії для додаткового фінансування, виділення приміщень чи їх облаштування для масштабного розгортання», ― написала Ганна Замазєєва.

Також, відповідно до наказу голови облради, на сесії розглядатимуть питання внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.

Що відомо

  • 29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони".
  • Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків.
  • У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.

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