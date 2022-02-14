15 лютого депутати Миколаївської обласної ради зберуться на десяту позачергову сесію. Головне питання ― обласна цільова програма територіальної оборони Миколаївщини на 2022 рік.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова облради Ганна Замазєєва.
Зі слів Ганни Замазєєвої, в Миколаївській області базуватимуться шість підрозділів територіальної оборони. Для них вже виділили та облаштували приміщення. Усі роботи фінансувалися з місцевих бюджетів.
"Рекомендую органам місцевого самоврядування в громадах невідкладно провести позачергові сесії для додаткового фінансування, виділення приміщень чи їх облаштування для масштабного розгортання», ― написала Ганна Замазєєва.
Також, відповідно до наказу голови облради, на сесії розглядатимуть питання внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.
Що відомо
- 29 грудня 2021 прийнята постанова №1448 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони".
- Станом на 10 лютого сили територіальної оборони на Миколаївщині укомплектовані на 70 відсотків.
- У всіх чотирьох районах області дислокуються бригади тероборони, також в обласному центрі функціонує управління бригад тероборони, яке об’єднує керівництво усіх частин в області.