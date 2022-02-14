У Полтаві спортсмени орендують приміщення і створюють урбан-парк

У Полтаві створюють перший в місті урбан-парк. Для цього спортсмени, які займаються велоспортом, паркуром та воркаутом, встановили спеціальне обладнання в орендованому приміщенні. Про це повідомив Суспільному ініціатор створення урбан-парку Анатолій Несен.

Трампліни, спортивні фігури, а ще дві ями з поролоном. У приміщенні на околиці Полтави екстремальними видами спорту займається близько сорока людей.

Тренується в урбан-парку і 16-річний Артем Дяченко. Велоспортом хлопець займається близько п’яти років.

"Тут не так холодно, як на вулиці. В погану погоду сюди можна приїхати, покататись, тому що тут сухо. Тут завжди є компанія, тут є фігури, тут крута атмосфера. Ми знайомі вже дуже давно і нас об’єднує цей спорт", – говорить спортсмен Артем Дяченко.

Фото: Суспільне Полтава Приміщення для створення урбан-парку

Винайняли та облаштували приміщення полтавці самостійно. Займаються у ньому від початку зими, каже організатор Анатолій Несен.

"Виношую ідею паркур-парку вже сім років у голові. Побачив потребу у хлопців займатись. Разом зійшлися і зробили такий парк. Наші хлопці займали перші – треті місця в Києві на змаганнях і перше – друге в Харкові. Тобто у нас є хлопці, які хочуть і можуть, але взимку тренуватись абсолютно ніде. Зали не підходять – низькі дуже", – розповідає ініціатор створення урбан-парку Анатолій Несен.

Відпрацьовує вправи на перекладині і спортсмен Максим Голенко.

"Це видовищний спорт, доступний скрізь. Тобто вийти у двір, там буде турнік, і вже займатися цим видом спорту. Подобається тим, що дуже багато нових знайомств з’являється. Коли хороше спілкування, коли, наприклад, допомагаєш один одному. Щось підказати, вивчити нове.Тут поролон і падати тут безпечно. На вулиці якщо так впасти, буде не особливо приємно", – каже Максим Голенко.

Фото: Суспільне Полтава Спортсмени у урбан-парку, що будується

"Я тут буваю майже кожен день. Важливо для велоспорту, щоб не отримувати різні травми, тому що тут можна «відшліфувати» якийсь складний трюк і не пошкодитись", – говорить спортсмен Михайло Зарівчацький.

Аби облаштувати спеціальні ями для занять, поролон збирали близько п’яти років, каже спортсмен Олексій Пономаренко. Усі роботи виконують за власні гроші.

"Проєкт народжувався роками. Спочатку, коли дізналися, як правильно вивчати трюки, – сальто вперед, сальто назад – ми почали збирати поролон. Це відходи від меблевого виробництва. Коли вже назбирали достатню кількість, ми познайомилися з паркуристами, воркаутерами. І ми вирішили разом об’єднатись і знайти приміщення", – говорить Олексій Пономаренко.

Фото: Суспільне Полтава Орендоване приміщення

"Ми намагаємося зсунути це з мертвої точки, щоб це почало розвиватися. Потрібно максимально все змінювати, перероблювати поролонові ями, зробити хорошу обшивку. Шафки, лавки, все це потрібно. Побільше конструкцій різних. Нам тут працювати і працювати, тобто багато ще сил знадобиться", – розповідає організатор Анатолій Несен.

За словами Анатолія Несена, це перший урбан-парк у Полтаві. Гроші на облаштування парку збирають самостійно. Коли планують завершити його облаштування, поки не відомо.

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