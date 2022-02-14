14 лютого у Херсоні відкрилася персональна виставка "Щастя на полотні" художниці Олександри Паранченко. На картинах - казковий світ тварин, людей і рослин і всі вони об’єднуються в єдину історію щастя. З мисткинею за кілька годин до офіційного відкриття експозиції зустрілися кореспонденти Суспільного. Олександра Паранченко показала своїх героїв і розказала їх історії щастя.

За словами художниці Олександри Паранченко, на виставці також представлена історія про персонажів Пусічки.

"Вони крадуть цукор. Часто ми помічаємо, що цукор зненацька закінчився. А ці маленькі ласунки його цуплять", - розказує Олександра.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Є історії про волелюбну свинку, про незвичайних тваринок, які запалюють дітям сни, романтичних жуків і веселих котиків. В експозиції представлені різні сюжети, але у кожній роботі, як говорить їх авторка, є добра історія щастя.

"Моя творчість присвячена щастю. Таким щирим почуттям, які були у дитинстві. Тоді, коли ми раділи хмаринкам, весняним квіткам. Взагалі усьому раділи. В кожній роботі є часточка дитячої душі", - говорить художниця.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Головні герої, розказує Олександра, це реальні і вигадані тварини, рослини і рідше люди. Кожен образ має своє ім’я.

"Я з ними розмовляю, коли малюю їх. Вважаю, щоб картина була живою, її треба назвати, з нею треба говорити", - каже авторка виставки.

Є в художниці улюбленіші персонажі. Це - Макар, Пуговка, Пусічка. Саме ця трійка і надихає на роботу, розказує художниця. А ось портрети, каже Олександра, не малює.

"Це, мабуть, - єдиний автопортрет. Людей малюю не так часто. Це для мене така складна специфіка. Я не хочу, щоб вони були як справжні люди, щоб глядач зміг сам дофантазувати якісь риси характеру або обличчя", - каже Олександра.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Понад 14 років Олександра займається творчістю професійно - ілюструє книжки. Основний принцип, розказує художниця, малювати у гарному настрої і тільки позитивні історії.

"Я малюю тільки щастя, добрі і позитивні історії. Я дуже гостро реагую на те, що відбувається у світі, тому не маю права тиражувати те, що викликає біль і негативні емоції. Я хочу, щоб глядач, побачивши мої роботи, посміхнувся і йому стало на душі світліше", - розповіла художниця Олександра Паранченко.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Виставка "Щастя на полотні" триватиме до наступного понеділка, 21 лютого.

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