Команду покинули важкий форвард Максвелл Магоні, захисник Деджуан Граф та атакуючі захисники Трой Сімонс та Майк Девіс.

Президент клубу Сергій Чебишев розповів Суспільному, що гравці поїхали попри заспокоєння з боку адміністрації. За його словами, команда не очікує повернення гравців назад до України.

"Якщо чесно казати, я думаю, що це неможливо, бо ми витратили багато сил для того, щоб умовити їх залишитися. І все-таки вони не прислухались до наших слів. Тому ми думаємо, що вони більше не повернуться, та нам в моральному плані буде важко з ними співпрацювати, бо вони нас покинули в такий тяжкий момент", — сказав Чебишев.

З юридичної точки зору гравці покинули команду самовільно, сказав президент клубу. Де їм шукатимуть заміну, поки не знає: "Це складне питання. Скоріше за все, це будуть гравці, які більше розуміють наш менталітет і розуміють ту ситуацію, яка зараз склалася. Думаю, це будуть чи литовці, чи серби, чи хорвати. Європейці".

Сергій Чебишев додає, що відсутність гравців вплине на якість гри: "Вони насамперед були нашими лідерами".

Наступна гра "Харківських соколів" запланована на середу, 16 лютого. Команда зустрінеться з "Прометеєм" (Слобожанське). Президент клубу говорить, що гра відбудеться в будь-якому разі, проте яким складом, невідомо. Крім чотирьох американців, у команді є легіонер з Сербії Александар Зечевич, який залишається з командою.

Що відомо