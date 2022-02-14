Мер Одеси попросив чиновників не залишати Україну та не йти у відпустки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся до підлеглих із проханням не йти у відпустки, щоб не сіяти паніку серед населення. Про це він повідомив на апаратній нараді, яка відбулася у мерії 14 лютого.

Труханов розповів, що відмовився від відрядження у Стамбулі, де проходить чемпіонат Європи з тайського боксу. Мер зазначив, що прийняв рішення залишатися у місті через соціальну напругу та тривожні повідомлення із ЗМІ.

"Наразі багато публікацій, хто поїхав, хто приїхав, тож ми маємо згуртуватися, та продемонструвати, що місто працює та живе без перебоїв", – додав Труханов.

Міський голова попросив підлеглих не брати відпустки та не залишати території України.

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