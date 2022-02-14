У Бердянську розпочали підготовку до будівництва урбан-парку

Новий урбан-парк збудують на території стадіону "Торпедо", що у Бердянську Запорізької області. Наразі проводиться демонтаж конструкцій стадіону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло.

Фото: Facebook Александр Свидло

За словами чиновника, у Запорізькій області у рамках національної програми "Здорова Україна" планують збудувати три такі парки й перший з них має з'явитися у Бердянську.

Як зазначають на сайті Бердянської міської ради, до парку буде сім входів. На його території облаштують декілька майданчиків: великий для занять різними видами спорту, для гри в баскетбол і монофутбол, для занять стрітболом і брейк-дансом, а також декілька дитячих майданчиків та тенісний корт.

Фото: Facebook Александр Свидло

Окрім цього, у парку заплановано великий скейт-парк, велотраса та альпійська гірка.

За словами Олександра Свідла, наразі відбувається тендерна процедура та найближчим часом буде визначено переможця, який займатиметься будівництвом парку.

Фото: Facebook Александр Свидло

Також у Бердянській міській раді зазначили, що реконструкція стадіону "Торпедо" неможлива через те, що він не відповідає всім нормам будівництва, а тому не можна залучати державні кошти для виконання робіт.

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