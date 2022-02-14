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На Закарпатті за добу від COVID-19 повністю вакцинували 365 людей
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На Закарпатті за добу від COVID-19 повністю вакцинували 365 людей

Олександр Курта
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На Закарпатті за добу від COVID-19 повністю вакцинували 365 людей Суспільне Закарпаття

362 закарпатці отримали за добу, 13 лютого, перше щеплення від коронавірусу. Ще 365 одержали другу дозу. Про це йдеться на офіційному сайті вакцинації. Також 81 житель області зробив додаткову і бустерну дози.

Загалом від початку кампанії на Закарпатті одне щеплення вже мають понад 364,5 тис. людей. Вдруге вакцинувалися понад 313 тисяч. Вікторія Тимчик каже: це чверть населення краю.

Що відомо:

  • Впродовж доби 13 лютого в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 18 938 людей. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу — 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу — 4 204 людини.
  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу — 15 577 692 людини, отримали дві дози — 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу — 23 748 людей, бустерну дозу — 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.
  • В Україні за добу — майже 17 тисяч нових випадків COVID-19.

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