В лісництві на Волині розвісили їстівні валентинки для птахів

У Воротнівському лісництві, що в Луцькому районі, розвісили їстівні валентинки для птахів. Їх зробили вихованці лісівничого молодіжного центру, – розповіла Суспільному керівниця центру Валентина Юхимчук.

Екологічні годівниці у формі сердець повісили у фруктовому саду.

Як розповіла Валентина Юхимчук, зимові валентинки діти майструють з картону, основу посипають пшеницею, кукурудзою та ячменем: "Все йде з натуральної сировини, робимо клейстер з муки, основу в крупах обгортаємо".

Лісівничий молодіжний центр

Під час майстер-класів з виготовлення екогодівничок, працівники центру проводять для учнів тематичні уроки та інформаційні бесіди про птахів.

Фото: Лісівничий молодіжний центр

Зі слів Валентини Юхимчук, за зиму діти майструють до трьохсот годівничок та валентинок для птахів. Така екологічна акція у лісівничому молодіжному центрі відбувається вп`яте.

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