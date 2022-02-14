В лісництві на Волині розвісили їстівні валентинки для птахів

У Воротнівському лісництві, що в Луцькому районі, розвісили їстівні валентинки для птахів. Їх зробили вихованці лісівничого молодіжного центру, – розповіла Суспільному керівниця центру Валентина Юхимчук.
Екологічні годівниці у формі сердець повісили у фруктовому саду.
Як розповіла Валентина Юхимчук, зимові валентинки діти майструють з картону, основу посипають пшеницею, кукурудзою та ячменем: "Все йде з натуральної сировини, робимо клейстер з муки, основу в крупах обгортаємо".
Під час майстер-класів з виготовлення екогодівничок, працівники центру проводять для учнів тематичні уроки та інформаційні бесіди про птахів.
Зі слів Валентини Юхимчук, за зиму діти майструють до трьохсот годівничок та валентинок для птахів. Така екологічна акція у лісівничому молодіжному центрі відбувається вп`яте.
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