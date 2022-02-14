На Рівненщині судитимуть чоловіка за вбивство й підпал племінника

Острозький районний суд розглядатиме матеріали справи щодо 70-річного жителя села Оженин Рівненської тергромади, який, за версією слідства, у вересні 2021 року вбив та підпалив свого племінника. Про це 14 лютого повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

"Слідство встановило, що між пенсіонером та його 31-річним племінником постійно виникали сварки, бо той, на думку дядька, не допомагав йому по господарству та зловживав спиртними напоями", – повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Першого вересня 2021-го року нетверезий чоловік взяв каністру із бензином і вилив її на племінника, який в цей час спав у кімнаті будинку, та підпалив його. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до опікового відділення Рівненської обласної лікарні, де він за кілька днів помер, – додали у пресслужбі прокуратури.

Чоловікові інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років, або довічне перебування за ґратами.

Обвинувальний акт скерували в Острозький райсуд.

Що відомо

На Рівненщині 1 вересня чоловік заявив медикам швидкої допомоги, що його облили бензином і підпалили. Його у важкому стані госпіталізували до лікарні. Площа опіків поверхні тіла складала орієнтовно 70%. Згодом 31-річний чоловік помер у лікарні.

Правоохоронців до травмованого викликав підозрюваний, він повідомив, що вчинив даний злочин через тривалі й часті конфлікти зі своїм племінником. Згодом він свою провину заперечував. Результати огляду затриманого на стан алкогольного сп’яніння показали — 1,36 проміле.

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